«Краснодар» победил «Оренбург» и вернул лидерство в РПЛ

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет под конец первого тайма. В начале второй половины встречи гости забили ответный гол. Победный мяч на 76-й минуте отправил в ворота противника полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов.

«Быки» вернули первое место в турнирной таблице премьер-лиги. На второй строчке находится петербургский «Зенит».

В Москве в воскресенье прошел матч между ЦСКА и «Ростовом». Подопечные Валерия Карпина уступили со счетом 0:2, сообщает «Радиоточка НСН».

