«Краснодар» победил «Оренбург» и вернул лидерство в РПЛ
Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 2:1.
Хозяева открыли счет под конец первого тайма. В начале второй половины встречи гости забили ответный гол. Победный мяч на 76-й минуте отправил в ворота противника полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов.
«Быки» вернули первое место в турнирной таблице премьер-лиги. На второй строчке находится петербургский «Зенит».
В Москве в воскресенье прошел матч между ЦСКА и «Ростовом». Подопечные Валерия Карпина уступили со счетом 0:2, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru