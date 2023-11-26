«Краснодар» уступил «Уралу» и лишился лидерства в РПЛ
26 ноября 202318:43
Футбольный клуб «Краснодар» проиграл «Уралу» в выездном матче в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе «Урала» отметились Эммерсон, Андрей Егорычев и Алексей Каштанов. Единственный мяч у «Краснодара» забил Джон Кордоба.
В результате поражения «быки» лишились первого места в турнирной таблице. «Урал» расположился на 11-й строчке.
В 17-м туре «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» в домашнем мачте. «Урал» встретится с «Нижним Новгородом» на выезде, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru