«Краснодар» уступил «Уралу» и лишился лидерства в РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» проиграл «Уралу» в выездном матче в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе «Урала» отметились Эммерсон, Андрей Егорычев и Алексей Каштанов. Единственный мяч у «Краснодара» забил Джон Кордоба.

В результате поражения «быки» лишились первого места в турнирной таблице. «Урал» расположился на 11-й строчке.

В 17-м туре «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» в домашнем мачте. «Урал» встретится с «Нижним Новгородом» на выезде, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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