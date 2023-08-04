«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ

Футболисты «Краснодара» обыграли «Пари Нижний Новгород» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный год забил полузащитник Эдуард Сперцян.

«Краснодар» после трех матчей возглавляет турнирную таблицу с девятью очками. «Пари Нижний Новгород» расположился на 13-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» на выезде. Матч состоится 12 августа. 14 августа нижегородцы примут грозненский «Ахмат».

В матче второго тура РПЛ футболисты московского «Локомотива» разгромили воронежский «Факел» со счетом 4:1, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: fclm.ru
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