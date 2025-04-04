Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 3301 человек
4 апреля 202515:57
Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме, произошедшего 28 марта, выросло до 3 301 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что ранения получили ещё 4 792 человека, пропавшими без вести числится 221 человек.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в результате землетрясения в Мьянме погиб гражданин России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По её словам, российское посольство выясняет обстоятельства произошедшего.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru