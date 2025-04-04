Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 3301 человек

Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме, произошедшего 28 марта, выросло до 3 301 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Спасатели МЧС извлекли двух погибших из-под завалов в Мьянме после землетрясения

Уточняется, что ранения получили ещё 4 792 человека, пропавшими без вести числится 221 человек.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в результате землетрясения в Мьянме погиб гражданин России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По её словам, российское посольство выясняет обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПогибшиеМьянмаЗемлетрясение

Горячие новости

Все новости

партнеры