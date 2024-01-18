«Краснодар» объявил о подписании нового контракта с Сафоновым до 2029 года

Новый контракт рассчитан до 31 января 2029 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря сейчас оценивается в € 18 млн.

Сафонову воспитанник ФК «Краснодар». Он дебютировал за основную команду в 2017 году и провел за неё 163 матча, в 50 из которых отстоял «на ноль».

В 2021 году приглашен в национальную команду России, за которую провел 12 встреч, в семи из них голов не пропускал.

Ранее голкипер «Краснодара» Сафонов стал самым дорогим российским вратарем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

