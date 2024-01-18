«Краснодар» объявил о подписании нового контракта с Сафоновым до 2029 года
Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов подписал новое соглашение с футбольным клубом «Краснодар», сообщает пресс-служба «быков».
Новый контракт рассчитан до 31 января 2029 года.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря сейчас оценивается в € 18 млн.
Сафонову воспитанник ФК «Краснодар». Он дебютировал за основную команду в 2017 году и провел за неё 163 матча, в 50 из которых отстоял «на ноль».
В 2021 году приглашен в национальную команду России, за которую провел 12 встреч, в семи из них голов не пропускал.
Ранее голкипер «Краснодара» Сафонов стал самым дорогим российским вратарем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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