ФК «Краснодар» объявил о трансфере игрока сборной Колумбии Кастаньо
Игрок сборной Колумбии и мексиканского клуба «Крус Асуль» Кевин Дуван Кастаньо Хиль будет выступать за ФК «Краснодар», сообщает пресс-служба российской команды.
Отмечается, что Кастаньо является воспитанником клуба «Агилас Дорадас», за национальную команду он провёл уже семь матчей.
В сообщении говорится, что 23-летний опорный полузащитник присоединится к «быкам» в ходе зимнего сбора в Дубае (ОАЭ). Там же игрок пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт.
Ранее защищающий ворота сборной России и ФК «Краснодар» Матвей Сафонов стал самым дорогим голкипером в России по версии портала Transfermarkt, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru