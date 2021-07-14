«Это ерунда!» Мостовой раскритиковал грядущие реформы РПЛ

«Это ерунда, просто разговоры. О какой реформе идет речь, я пока вообще не понимаю. Слова красивые – реформа, философия. У нас многие сейчас употребляют красивые слова, это не трудно. Другое дело – как это сделать на практике. Первое мое впечатление – я против отделения шестерки лучших команд. У нас самая большая страна в мире, мы должны думать о том, как помогать слабым в футбольном плане регионам, помогать тем командам, которые загибаются из года в год в нищете и бедности. А тут мы их вообще хотим отстранить. Получится, что бедные беднеют, а богатые богатеют», - сказал Мостовой.

При этом он указал на то, что в руководстве российского футбола сейчас мало бывших игроков, но много «теоретиков».

«Я не в структуре нашего футбола, у нас там много людей, получающих за это бешеные деньги. Они же хорошо разбираются в футболе, пускай решают какие нужны реформы. Играли, правда, единицы, но зато - все там, выучили по книжкам. А мы плохие – все, кто играл всю жизнь в футбол», - посетовал собеседник НСН.