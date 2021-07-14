«Это ерунда!» Мостовой раскритиковал грядущие реформы РПЛ
Вместо отдельного турнира для топовых клубов надо помогать командам из регионов, загибающимся в нищете, сказал НСН Александр Мостовой.
Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что не очень понимает суть реформы, задуманной РФС, но выступает против разделения команд Премьер-Лиги на «шестерку лучших и остальных».
Ранее Российский футбольный союз (РФС) представил план реформ российских футбольных лиг. В частности, предлагается проводить чемпионат Премьер-Лиги в два этапа, с отделением весной ТОП-6 лучших команд, чтобы они играли только между собой.
«Это ерунда, просто разговоры. О какой реформе идет речь, я пока вообще не понимаю. Слова красивые – реформа, философия. У нас многие сейчас употребляют красивые слова, это не трудно. Другое дело – как это сделать на практике. Первое мое впечатление – я против отделения шестерки лучших команд. У нас самая большая страна в мире, мы должны думать о том, как помогать слабым в футбольном плане регионам, помогать тем командам, которые загибаются из года в год в нищете и бедности. А тут мы их вообще хотим отстранить. Получится, что бедные беднеют, а богатые богатеют», - сказал Мостовой.
При этом он указал на то, что в руководстве российского футбола сейчас мало бывших игроков, но много «теоретиков».
«Я не в структуре нашего футбола, у нас там много людей, получающих за это бешеные деньги. Они же хорошо разбираются в футболе, пускай решают какие нужны реформы. Играли, правда, единицы, но зато - все там, выучили по книжкам. А мы плохие – все, кто играл всю жизнь в футбол», - посетовал собеседник НСН.
Ранее РФС сообщил, что в апреле подписал соглашение с голландской компанией Hypercube, которая спроектировала успешные реформы в чемпионатах Нидерландов, Бельгии, Дании и Австрии. За прошедшее время компания комплексно оценила клубный футбол России.
РФС представил несколько вариантов реформирования российских футбольных лиг РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Также предлагается отменить лимит на легионеров и ввести «налог на роскошь» для клубов, желающих заявить иностранцев.
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