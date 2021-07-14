Министр спорта рассказал о назначении тренера сборной России по футболу

Он подчеркнул, что футболисты перейдут под руководство нового наставника уже совсем скоро. «Тренер сборной по футболу будет назначен в ближайшее время», — добавил Матыцин.

Россия проведет свой первый отборочный матч против сборной Хорватии уже 1 сентября. Ранее стало известно, что Российский футбольный союз разорвал контракт со Станиславом Черчесовым, который возглавлял национальную команду с 2016 года, пишет URA.RU.

