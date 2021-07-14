Министр спорта рассказал о назначении тренера сборной России по футболу
Министр спорта Олег Матыцин рассказал, что нового главного тренера сборной России по футболу назначат до начала отборочных матчей на Чемпионат мира, сообщило РИА Новости.
Он подчеркнул, что футболисты перейдут под руководство нового наставника уже совсем скоро. «Тренер сборной по футболу будет назначен в ближайшее время», — добавил Матыцин.
Россия проведет свой первый отборочный матч против сборной Хорватии уже 1 сентября. Ранее стало известно, что Российский футбольный союз разорвал контракт со Станиславом Черчесовым, который возглавлял национальную команду с 2016 года, пишет URA.RU.
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