Министр спорта рассказал о назначении тренера сборной России по футболу

Министр спорта Олег Матыцин рассказал, что нового главного тренера сборной России по футболу назначат до начала отборочных матчей на Чемпионат мира, сообщило РИА Новости.

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Он подчеркнул, что футболисты перейдут под руководство нового наставника уже совсем скоро. «Тренер сборной по футболу будет назначен в ближайшее время», — добавил Матыцин.

Россия проведет свой первый отборочный матч против сборной Хорватии уже 1 сентября. Ранее стало известно, что Российский футбольный союз разорвал контракт со Станиславом Черчесовым, который возглавлял национальную команду с 2016 года, пишет URA.RU.

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ФОТО: https://www.fisu.net/
ТЕГИ:РоссияМинспортФутбол
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