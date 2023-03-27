Карпин остался недоволен игрой российской сборной против Ирака

Главный тренер российской сборной по футболку Валерий Карпин остался недоволен игрой спортсменов в первом тайме товарищеского матча с командой Ирака, несмотря на победу РФ со счетом 2:0, сообщает телеканал «360».

Карпин назвал условие для возвращения Дзюбы в состав сборной России

По словам специалиста, он больше доволен вторым таймом, нежели первым, так как футболисты постоянно держали мяч у своих ворот. Карпин отметил, что претензий к вратарю Сергею Песьякову у него нет.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин призвал Карпина задуматься над вопросом, хочет ли он быть частью команды и России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортФутболВалерий Карпин

Горячие новости

Все новости

партнеры