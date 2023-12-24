Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Спартак»
24 декабря 202318:13
Нападающий Илья Ковальчук забросил шайбу за московский клуб «Спартак» в матче с «Куньлунь Ред Стар» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
На 59-й минуте форвард поразил пустые ворота. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу москвичей.
Шайба стала первой для Ковальчука после возвращения в «Спартак». Красно-белые объявили о переходе нападающего 5 декабря.
Ковальчук играл за «Спартак» в 1999-2001 годах до отъезда в НХЛ. Форвард является самым возрастным игроком в КХЛ, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru