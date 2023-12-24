Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Спартак»

Нападающий Илья Ковальчук забросил шайбу за московский клуб «Спартак» в матче с «Куньлунь Ред Стар» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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На 59-й минуте форвард поразил пустые ворота. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу москвичей.

Шайба стала первой для Ковальчука после возвращения в «Спартак». Красно-белые объявили о переходе нападающего 5 декабря.

Ковальчук играл за «Спартак» в 1999-2001 годах до отъезда в НХЛ. Форвард является самым возрастным игроком в КХЛ, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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