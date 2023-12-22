Овечкин прервал безголевую серию, попутно покорив два достижения НХЛ

В матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» столичный клуб одержал победу в овертайме со счетом 3:2. Победную шайбу забросил российский хоккеист.

Гол Овечкина стал для него 828-м в НХЛ. Таким образом, его отставание от рекорда Уэйна Гретцки (894) сократился до 66 шайб. При этом россиянин стал вторым после канадца и по общему показателю результативности в регулярном чемпионате и плей-офф - 900 голов против 1016.

Также, Овечкин вышел на чистое второе место по победным голам в НХЛ. На его счету 135 таких шайб - он проигрывает только чеху Яромиру Ягру (151 победная шайба). Кроме того, россиянин стал вторым по голам в овертайме - у него 40 финальных голов, больше только у капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (43).

Ранее выступающий за «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, набравшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 1500 очков (гол+пас), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

