Роман Костомаров пошутил над собой во время шоу «Аватар»
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров принял участие в шоу «Аватар», сообщает «Спорт-Экспресс».
Спортсмен, выступавший в костюме Железного Дровосека, был раскрыт в четвертом выпуске проекта. После исполнения песни Игоря Корнелюка «Город, которого нет» из сериала «Бандитский Петербург», он заявил, что был удивлён способностью жюри по аватару разгадать человека.
«Я, честно говоря, шокирован, как вы можете по аватару разгадать человека. Я так иронизирую над собой — безрукий, безногий, еще и без голоса», — пошутил фигурист.
Ранее Костомаров вышел на протезах на ковровую дорожку премии «ОК!». После ампутации у него установлены два протеза на ногах и один на правой руке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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