Отмена Олимпиады в Токио. Возможно ли это из-за коронавируса?

Сообщениями об атаковавшем Китай коронавирусе и о его попытках выбраться за пределы Поднебесной пестрят все новостные ленты. В аптеках скупаются медицинские маски, китайских туристов возвращают в страну, а новым закрывают въезд и выезд. В Нанкине отменяют зимний чемпионат мира по легкой атлетике, обещая провести его через год…Словом, если медики об эпидемии коронавируса и не говорят, то, вероятно, мир стоит на пороге эпидемии страха перед ним.

Уже появляются слухи, что вслед за отменой мирового легкоатлетического форума, отменят и Олимпиаду в Токио. Она стартует, напомним, 24 июля, а Япония имеет общую границу, хоть и морскую, с Китаем, и случаи заболевания в стране Восходящего солнца уже зафиксированы.

Но не поддаваться панике призывал в эфире НСН почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев. Он уверен, что Играм в Токио быть.

«Сегодня нет никаких оснований. Но если будет много случаев заболевания китайских спортсменов, то тогда специальная комиссия рассмотрит ситуацию. Есть целый ряд комиссий, который ответит на вопрос проведения – непроведения Игр. Но в целом нам, имею в виду всю олимпийскую общественность, бояться нечего», - заявил Тягачев.

К тому же пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила, что оргкомитет Игр в Токио продолжит сотрудничество со всеми организациями, которые отслеживают случаи коронавируса, и примет необходимые контрмеры в преддверии соревнований.

Многие сравнивают нынешнюю ситуацию с той, что сложилась в мире накануне Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда бушевал вирус Зика. Многие эксперты призывали перенести Игры, но они начались и закончились в срок. Никто из спортсменов и тренеров не заболел. При том, что Всемирная организация здравоохранения признала распространение вируса Зика в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

И если Токио, скорее всего, Олимпиаду оставят, то Китай уже лишился права, помимо вышеупомянутого зимнего чемпионата мира по легкой атлетике, провести несколько турниров.