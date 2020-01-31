Отмена Олимпиады в Токио. Возможно ли это из-за коронавируса?

31 января 202018:00
Наталья Шатова

В этом выпуске НСН-СПОРТ почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев рассуждает, насколько вирус угрожает Играм-2020.

Сообщениями об атаковавшем Китай коронавирусе и о его попытках выбраться за пределы Поднебесной пестрят все новостные ленты. В аптеках скупаются медицинские маски, китайских туристов возвращают в страну, а новым закрывают въезд и выезд. В Нанкине отменяют зимний чемпионат мира по легкой атлетике, обещая провести его через год…Словом, если медики об эпидемии коронавируса и не говорят, то, вероятно, мир стоит на пороге эпидемии страха перед ним.

Уже появляются слухи, что вслед за отменой мирового легкоатлетического форума, отменят и Олимпиаду в Токио. Она стартует, напомним, 24 июля, а Япония имеет общую границу, хоть и морскую, с Китаем, и случаи заболевания в стране Восходящего солнца уже зафиксированы.

Но не поддаваться панике призывал в эфире НСН почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев. Он уверен, что Играм в Токио быть.

«Сегодня нет никаких оснований. Но если будет много случаев заболевания китайских спортсменов, то тогда специальная комиссия рассмотрит ситуацию. Есть целый ряд комиссий, который ответит на вопрос проведения – непроведения Игр. Но в целом нам, имею в виду всю олимпийскую общественность, бояться нечего», - заявил Тягачев.

К тому же пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила, что оргкомитет Игр в Токио продолжит сотрудничество со всеми организациями, которые отслеживают случаи коронавируса, и примет необходимые контрмеры в преддверии соревнований.

Многие сравнивают нынешнюю ситуацию с той, что сложилась в мире накануне Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда бушевал вирус Зика. Многие эксперты призывали перенести Игры, но они начались и закончились в срок. Никто из спортсменов и тренеров не заболел. При том, что Всемирная организация здравоохранения признала распространение вируса Зика в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

И если Токио, скорее всего, Олимпиаду оставят, то Китай уже лишился права, помимо вышеупомянутого зимнего чемпионата мира по легкой атлетике, провести несколько турниров.

Турбизнес готовится к коллапсу из-за китайского коронавируса

Международная федерация лыжного спорта отменила этап Кубка мира Яньцине 15–16 февраля. Из Фошаня в Белград перенесли олимпийский квалификационный турнир по баскетболу среди женских команд. Отменены соревнования China Masters по бадминтону, матчи Азиатской лиги чемпионов по футболу. 1 февраля в Китае должен был состояться бой за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в категории до 63,5 кг между американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом в Хайкоу. Когда и где он состоится, неизвестно.

Выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) китайский клуб «Куньлунь» на финишном отрезке регулярного чемпионата вынужден играть исключительно в гостях.

Ситуация, конечно, неприятная, осторожность не помешает. Но высоки шансы, что мир забудет о коронавирусе также быстро, как забыл о лихорадке Эболы, как только российские учение изобрели против нее вакцину.



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ФОТО: tokyo2020.org
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