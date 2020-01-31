Отмена Олимпиады в Токио. Возможно ли это из-за коронавируса?
В этом выпуске НСН-СПОРТ почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев рассуждает, насколько вирус угрожает Играм-2020.
Сообщениями об атаковавшем Китай коронавирусе и о его попытках выбраться за пределы Поднебесной пестрят все новостные ленты. В аптеках скупаются медицинские маски, китайских туристов возвращают в страну, а новым закрывают въезд и выезд. В Нанкине отменяют зимний чемпионат мира по легкой атлетике, обещая провести его через год…Словом, если медики об эпидемии коронавируса и не говорят, то, вероятно, мир стоит на пороге эпидемии страха перед ним.
Уже появляются слухи, что вслед за отменой мирового легкоатлетического форума, отменят и Олимпиаду в Токио. Она стартует, напомним, 24 июля, а Япония имеет общую границу, хоть и морскую, с Китаем, и случаи заболевания в стране Восходящего солнца уже зафиксированы.
Но не поддаваться панике призывал в эфире НСН почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев. Он уверен, что Играм в Токио быть.
«Сегодня нет никаких оснований. Но если будет много случаев заболевания китайских спортсменов, то тогда специальная комиссия рассмотрит ситуацию. Есть целый ряд комиссий, который ответит на вопрос проведения – непроведения Игр. Но в целом нам, имею в виду всю олимпийскую общественность, бояться нечего», - заявил Тягачев.
К тому же пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила, что оргкомитет Игр в Токио продолжит сотрудничество со всеми организациями, которые отслеживают случаи коронавируса, и примет необходимые контрмеры в преддверии соревнований.
Многие сравнивают нынешнюю ситуацию с той, что сложилась в мире накануне Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда бушевал вирус Зика. Многие эксперты призывали перенести Игры, но они начались и закончились в срок. Никто из спортсменов и тренеров не заболел. При том, что Всемирная организация здравоохранения признала распространение вируса Зика в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.
И если Токио, скорее всего, Олимпиаду оставят, то Китай уже лишился права, помимо вышеупомянутого зимнего чемпионата мира по легкой атлетике, провести несколько турниров.
Международная федерация лыжного спорта отменила этап Кубка мира Яньцине 15–16 февраля. Из Фошаня в Белград перенесли олимпийский квалификационный турнир по баскетболу среди женских команд. Отменены соревнования China Masters по бадминтону, матчи Азиатской лиги чемпионов по футболу. 1 февраля в Китае должен был состояться бой за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в категории до 63,5 кг между американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом в Хайкоу. Когда и где он состоится, неизвестно.
Выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) китайский клуб «Куньлунь» на финишном отрезке регулярного чемпионата вынужден играть исключительно в гостях.
Ситуация, конечно, неприятная, осторожность не помешает. Но высоки шансы, что мир забудет о коронавирусе также быстро, как забыл о лихорадке Эболы, как только российские учение изобрели против нее вакцину.
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