Кордоба и Семак стали триумфаторами церемонии «Герои РПЛ»
Все победители в индивидуальных номинациях по результатам сезона-2025/26 Российской премьер-лиги получили свои призы на церемонии «Герои РПЛ». В голосовании за звание лучших принимали участие главные тренеры и капитаны клубов, журналисты, представители лиги с партнерами и болельщики, передает ТАСС.
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил приз лучшего игрока сезона, а звание лучшего тренера досталось Сергею Семаку из «Зенита».
Самым медийным футболистом турнира стал защитник ЦСКА Данил Круговой, а лучшим молодым игроком признали Алексея Батракова из «Локомотива».
Звание лучшего вратаря досталось Станиславу Агкацеву из «Краснодара», лучшим защитником выбрали Игоря Дивеева, лучшим полузащитником назвали Эдуарда Сперцяна, а лучшим нападающим стал триумфатор Джон Кордоба.
Тридцатитрехлетний Кордоба защищает цвета «Краснодара» с лета 2021 года и в завершившемся чемпионате стал его лучшим бомбардиром с 17 забитыми мячами.
Ранее все 11 футболисты Российской премьер-лиги завершили свое выступление на чемпионате мира по футболу 2026 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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