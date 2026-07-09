Кордоба и Семак стали триумфаторами церемонии «Герои РПЛ»

Все победители в индивидуальных номинациях по результатам сезона-2025/26 Российской премьер-лиги получили свои призы на церемонии «Герои РПЛ». В голосовании за звание лучших принимали участие главные тренеры и капитаны клубов, журналисты, представители лиги с партнерами и болельщики, передает ТАСС.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил приз лучшего игрока сезона, а звание лучшего тренера досталось Сергею Семаку из «Зенита».

Самым медийным футболистом турнира стал защитник ЦСКА Данил Круговой, а лучшим молодым игроком признали Алексея Батракова из «Локомотива».