Русский язык станет обязательным предметом в вузах России

Курс «Русский язык как государственный» войдет в социогуманитарную часть фундаментального ядра новой системы высшего образования, сообщает «Коммерсант».

К декабрю 2029 года Министерство науки и высшего образования должно обновить федеральный государственный образовательный стандарт и включить в него новую дисциплину. Проект концепции курса и учебно-методические материалы уже разработаны в Санкт-Петербургском государственном университете и дорабатываются ведомством.

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В 2027 году материалы направят в вузы для разработки и актуализации существующих программ. С сентября того же года курс станет обязательным для всех высших учебных заведений. Модуль не будет повторением школьной программы, студенты сосредоточатся на правовых и социальных аспектах языка.

Помимо русского языка в новой системе обучения в вузах закрепят курсы по истории, основам философии и российской государственности, безопасности жизнедеятельности и физической культуры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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