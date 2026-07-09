Русский язык станет обязательным предметом в вузах России

В 2027 году материалы направят в вузы для разработки и актуализации существующих программ. С сентября того же года курс станет обязательным для всех высших учебных заведений. Модуль не будет повторением школьной программы, студенты сосредоточатся на правовых и социальных аспектах языка.

Помимо русского языка в новой системе обучения в вузах закрепят курсы по истории, основам философии и российской государственности, безопасности жизнедеятельности и физической культуры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

