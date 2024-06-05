Конте назначили главным тренером итальянского «Наполи»

Контракт неаполитанского клуба с 54-летним специалистом рассчитан на три года.

Ранее Конте тренировал лондонский «Тоттенхэм», итальянец работал в английском клубе в 2021-2023 годах. Под его руководством команда заняла четвертое место в чемпионате Англии сезона-2021/22 и квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Между тем московский ПФК ЦСКА сообщил, что новым главным тренером клуба станет серб Марко Николич.

