Конте назначили главным тренером итальянского «Наполи»

Итальянский футбольный клуб «Наполи» назначил главным тренером команды Антонио Конте. Об этом сообщили в пресс-службе «Наполи».

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Контракт неаполитанского клуба с 54-летним специалистом рассчитан на три года.

Ранее Конте тренировал лондонский «Тоттенхэм», итальянец работал в английском клубе в 2021-2023 годах. Под его руководством команда заняла четвертое место в чемпионате Англии сезона-2021/22 и квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Между тем московский ПФК ЦСКА сообщил, что новым главным тренером клуба станет серб Марко Николич.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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