Конте назначили главным тренером итальянского «Наполи»
5 июня 202413:00
Итальянский футбольный клуб «Наполи» назначил главным тренером команды Антонио Конте. Об этом сообщили в пресс-службе «Наполи».
Контракт неаполитанского клуба с 54-летним специалистом рассчитан на три года.
Ранее Конте тренировал лондонский «Тоттенхэм», итальянец работал в английском клубе в 2021-2023 годах. Под его руководством команда заняла четвертое место в чемпионате Англии сезона-2021/22 и квалифицировалась в Лигу чемпионов.
Между тем московский ПФК ЦСКА сообщил, что новым главным тренером клуба станет серб Марко Николич.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Netflix снимет фильм по «Острым козырькам»
- Госдума верит в Yandex Park Live в Казахстане, а индустрия - нет
- Продажи новых легковушек в России в мае 2024 года выросли на 72,5%
- Конте назначили главным тренером итальянского «Наполи»
- СМИ: Гармаш похвалил сценарий сиквела «Чебурашки»
- Водитель грузовика пострадал при атаке дрона в Курской области
- Алаудинов: Этот год завершится победой России в СВО
- На ПМЭФ представили фамильное древо Путина
- Минздрав: Треть населения России страдает ожирением
- СК предъявил главе «Империи сильнейших ведьм» обвинение в экстремизме и чувств верующих
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru