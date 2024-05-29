Венсан Компани стал главным тренером «Баварии»
Венсан Компани назначен на пост главного тренера мюнхенской «Баварии», сообщает РБК.
Бельгийский футбольный специалист подписал соглашение с немецким клубом, рассчитанное на три года. Он сменил на этом посту Томаса Тухеля, с которым мюнхенцы заняли лишь третье место в первенстве Бундеслиги.
Последним местом работы Компани в качестве тренера был английский Бёрнли, который под руководством бельгийского наставника вылетел из английской Премьер-лиги в «Чемпионшип».
Ранее, обыгравший «Барселону» со счетом 8:2, Ханси Флик стал главным тренером каталонцев, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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