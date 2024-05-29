Венсан Компани стал главным тренером «Баварии»

Бельгийский футбольный специалист подписал соглашение с немецким клубом, рассчитанное на три года. Он сменил на этом посту Томаса Тухеля, с которым мюнхенцы заняли лишь третье место в первенстве Бундеслиги.

Последним местом работы Компани в качестве тренера был английский Бёрнли, который под руководством бельгийского наставника вылетел из английской Премьер-лиги в «Чемпионшип».

Ранее, обыгравший «Барселону» со счетом 8:2, Ханси Флик стал главным тренером каталонцев, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

