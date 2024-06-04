Марко Николич станет новым главным тренером ЦСКА

Отмечается, что официально контракт с 44-летним сербским специалистом будет подписан в ближайшее время.

В ЦСКА напомнили, что Николич имеет опыт работы в России. В частности, в сезоне-2020/21 с московском «Локомотивом» он выиграл Кубок России и стал бронзовым призёром РПЛ.

В минувшем сезоне сербский тренер руководил командой из ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли», которая выиграла Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

Ранее руководство московского ЦСКА приняло решение прекратить сотрудничеств с главным тренером Владимиром Федотовым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

