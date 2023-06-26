Конор Макгрегор назвал себя королем UFC

Ирландский Боец MMA Конор Макгрегор назвал себя королем UFC. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

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«Я навсегда король рейтинга вне зависимости от весовой категории», - написал он.

Накануне боец впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании. Потерпевшая рассказала, что выпила шесть рюмок во время четвертого матча финала NBA между «Денвером» и «Майами», во время которого спортсмен якобы поволок девушку в туалет, где, по ее словам, потребовал интимной близости.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпортсменыКонор Макгрегор

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