Конор Макгрегор назвал себя королем UFC
26 июня 202313:55
Ирландский Боец MMA Конор Макгрегор назвал себя королем UFC. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«Я навсегда король рейтинга вне зависимости от весовой категории», - написал он.
Накануне боец впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании. Потерпевшая рассказала, что выпила шесть рюмок во время четвертого матча финала NBA между «Денвером» и «Майами», во время которого спортсмен якобы поволок девушку в туалет, где, по ее словам, потребовал интимной близости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru