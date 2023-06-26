Макгрегор прокомментировал обвинения в изнасиловании

Он поблагодарил всех за поддержку. «Какие у меня планы? Драться. Я жду свой следующий бой», — сказал спортсмен.

Ранее стало известно, что инцидент произошел в игре финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Адвокат потерпевшей заявил, что боец изнасиловал женщину в мужском туалете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

