Макгрегор прокомментировал обвинения в изнасиловании
26 июня 202301:01
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании, сообщает TMZ.
Он поблагодарил всех за поддержку. «Какие у меня планы? Драться. Я жду свой следующий бой», — сказал спортсмен.
Ранее стало известно, что инцидент произошел в игре финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Адвокат потерпевшей заявил, что боец изнасиловал женщину в мужском туалете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru