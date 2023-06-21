Роналду установил мировой рекорд по играм за сборную

Португальский спортсмен Криштиану Роналду установил мировой рекорд по матчам за национальную команду страны сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: Криштиану Роналду хочет досрочно расторгнуть контракт с клубом «Аль-Наср»

Футболист появился на поле в матче Португалии и Исландии в пятом туре отборочного турнира Евро-2024. Это его 200-й матч за сборную Португалии. Ранее такое достижение никому преодолеть не удавалось.

Ранее Месси обошел Роналду, установив новый рекорд по голам в топ-лигах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпортФутболистыКриштиану Роналду

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