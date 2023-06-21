Роналду установил мировой рекорд по играм за сборную
21 июня 202302:32
Португальский спортсмен Криштиану Роналду установил мировой рекорд по матчам за национальную команду страны сообщает «РЕН ТВ».
Футболист появился на поле в матче Португалии и Исландии в пятом туре отборочного турнира Евро-2024. Это его 200-й матч за сборную Португалии. Ранее такое достижение никому преодолеть не удавалось.
Ранее Месси обошел Роналду, установив новый рекорд по голам в топ-лигах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru