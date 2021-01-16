Компании Skoda и Nivea Men отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Белоруссии

Skoda напомнила, что была спонсором чемпионата мира 28 лет. Также, сообщается в заявлении, компания «продвигает все права человека» и поэтому прекращает его спонсировать в 2021 годув Белоруссии.

Аналогичное заявление сделала Nivea Men, которая финансово поддерживала ЧМ десять лет. Компания сообщила об этом в Международную федерацию хоккея.

Напомним, соревнования планируется провести в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако, некоторые европейские общественные организации предлагают перенести ЧМ из Минска в связи с напряженной политической ситуацией в Белоруссии.

