Компании Skoda и Nivea Men отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Белоруссии
Чешский автомобилестроительный гигант Skoda и косметическая линия Nivea Men отказались от спонсорства чемпионата мира по хоккею 2021 года при условие, если он состоится в Белоруссии. Их заявления опубликованы в официальных Twitter-аккаунтах.
Skoda напомнила, что была спонсором чемпионата мира 28 лет. Также, сообщается в заявлении, компания «продвигает все права человека» и поэтому прекращает его спонсировать в 2021 годув Белоруссии.
Аналогичное заявление сделала Nivea Men, которая финансово поддерживала ЧМ десять лет. Компания сообщила об этом в Международную федерацию хоккея.
Напомним, соревнования планируется провести в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако, некоторые европейские общественные организации предлагают перенести ЧМ из Минска в связи с напряженной политической ситуацией в Белоруссии.
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