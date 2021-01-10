Александр Лукашенко не нашел поводов для переноса ЧМ по хоккею из Минска

Лукашенко считает позором перенос или отмену соревнований.

«Никаких оснований для отмены или переноса нет. Даже на миллиметр. Мы готовы хоть завтра провести чемпионат. Минские арены готовы. Его отмена или перенос станут полным позором», – цитируют Лукашенко «Вести.ru».

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе встречи с главой латвийского МИД Эдгарсом Ринкевичсом настаивала на переносе ЧМ из Минска, потому что «большинство стран не желает участвовать в политическом шоу Лукашенко». Она считает, что о спортивных праздниках в стране не может быть речи, пока в Беларуси остается более 160 политзаключенных, уточняет Sport24.

Напомним, в Международной федерации хоккея не исключили возможности переноса чемпионата мира по хоккею в 2021 году в другую страну из-за напряженной ситуации в Белоруссии после выборов. Там продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, его ближайший конкурент Светлана Тихановская около 10%. Между протестующими и ОМОНом нередко происходят столкновения.

