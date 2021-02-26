Ягудин предложил провести Евро-2020 в России

Фигурист, олимпийский чемпион специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

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Болельщикам могут разрешить выезжать за границу во время Евро-2020

Болельщиков могут допустить на стадионы во время футбольного чемпионата Европы грядущим летом. Также любителям футбола, имеющим билеты на матчи перенесённого Евро-2020, вероятно, разрешат выезжать в другие страны, об этом заявил медицинский советник УЕФА Даниэль Кох. Согласно последним данным, все матчи намерены провести в 12 городах Европы, в том числе, в Санкт-Петербурге.

Алексей Ягудин: «Чемпионат Европы – большой праздник, и проводить праздник без людей нет никакого смысла. Я полностью поддерживаю допуск зрителей, но не до конца понимаю логистику, ведь турнир должен пройти не как обычно в одной стране, а сразу в двенадцати. Мне кажется, логичнее все же сократить количество перелетов, учитывая ситуацию, и провести турнир в одной стране. И это должна быть страна, которая гарантирует максимальную безопасность для туристов и футболистов, которая имеет наименьшее количество заболевших коронавирусом согласно статистике. Это вполне может быть и страна, которая принимала последний Чемпионат мира по футболу. Согласитесь, было бы круто повторить праздник в нашей стране», – предложил Алексей Ягудин в интервью НСН.

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Вопрос о присутствии зрителей на Олимпиаде будет решен в марте

Вопрос о присутствии зрителей на Играх в Токио будет решен к концу марта. Оргкомитет планирует принять решение до старта эстафеты олимпийского огня. Об этом сообщила глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото.

Алексей Ягудин: «Олимпиада, как и Чемпионат Европы по футболу, такой же большой праздник. Японцы – самый дисциплинированный народ в мире. Честно говоря, я не сомневаюсь, что это будет качественно организованная, безопасная Олимпиада. Возможно, будут жесткие меры по безопасности, но, наверняка, все будет оправдано», – сказал он в эфире НСН.

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Жириновский предложил установить предельный вес для чиновников

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить предельный вес для чиновников. Условно, 100 кг. Таким образом, по мнению политика, депутаты подадут пример россиянам и подтолкнут их вести здоровый образ жизни.

Алексей Ягудин: «Очень интересно, а как же быть, например, Николаю Валуеву, который весит больше 140 килограммов и ростом 213 сантиметров?», – отметил Ягудин в беседе с НСН.

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Российские школьники назвали своих героев

Российские школьники рассказали о своих героях. Для большинства таковыми являются их родители. Второе место заняли персонажи кино и мультфильмов – в частности, Железный человек и Человек-паук. Для остальных примером подражания стали участники Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» со ссылкой на результаты опроса.

Алексей Ягудин: «Очень хочется верить в этот опрос, но, к сожалению, суровая правда такова, что для многих школьников кумирами являются плохо поющие и танцующие блогеры из TikTok, матерящиеся "инстасамки" и рэперы. Сейчас многие дети хотят быть не пожарными или врачами, а блогерами. Это тоже профессия, но есть профессиональные блогеры-журналисты, а есть такие, как Инстасамка. Вот такой быть не нужно», – поделился своим мнением с НСН Алексей Ягудин.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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