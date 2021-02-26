Ягудин предложил провести Евро-2020 в России
Фигурист, олимпийский чемпион специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Болельщикам могут разрешить выезжать за границу во время Евро-2020
Болельщиков могут допустить на стадионы во время футбольного чемпионата Европы грядущим летом. Также любителям футбола, имеющим билеты на матчи перенесённого Евро-2020, вероятно, разрешат выезжать в другие страны, об этом заявил медицинский советник УЕФА Даниэль Кох. Согласно последним данным, все матчи намерены провести в 12 городах Европы, в том числе, в Санкт-Петербурге.
Алексей Ягудин: «Чемпионат Европы – большой праздник, и проводить праздник без людей нет никакого смысла. Я полностью поддерживаю допуск зрителей, но не до конца понимаю логистику, ведь турнир должен пройти не как обычно в одной стране, а сразу в двенадцати. Мне кажется, логичнее все же сократить количество перелетов, учитывая ситуацию, и провести турнир в одной стране. И это должна быть страна, которая гарантирует максимальную безопасность для туристов и футболистов, которая имеет наименьшее количество заболевших коронавирусом согласно статистике. Это вполне может быть и страна, которая принимала последний Чемпионат мира по футболу. Согласитесь, было бы круто повторить праздник в нашей стране», – предложил Алексей Ягудин в интервью НСН.
Вопрос о присутствии зрителей на Олимпиаде будет решен в марте
Вопрос о присутствии зрителей на Играх в Токио будет решен к концу марта. Оргкомитет планирует принять решение до старта эстафеты олимпийского огня. Об этом сообщила глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото.
Алексей Ягудин: «Олимпиада, как и Чемпионат Европы по футболу, такой же большой праздник. Японцы – самый дисциплинированный народ в мире. Честно говоря, я не сомневаюсь, что это будет качественно организованная, безопасная Олимпиада. Возможно, будут жесткие меры по безопасности, но, наверняка, все будет оправдано», – сказал он в эфире НСН.
Жириновский предложил установить предельный вес для чиновников
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить предельный вес для чиновников. Условно, 100 кг. Таким образом, по мнению политика, депутаты подадут пример россиянам и подтолкнут их вести здоровый образ жизни.
Алексей Ягудин: «Очень интересно, а как же быть, например, Николаю Валуеву, который весит больше 140 килограммов и ростом 213 сантиметров?», – отметил Ягудин в беседе с НСН.
Российские школьники назвали своих героев
Российские школьники рассказали о своих героях. Для большинства таковыми являются их родители. Второе место заняли персонажи кино и мультфильмов – в частности, Железный человек и Человек-паук. Для остальных примером подражания стали участники Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» со ссылкой на результаты опроса.
Алексей Ягудин: «Очень хочется верить в этот опрос, но, к сожалению, суровая правда такова, что для многих школьников кумирами являются плохо поющие и танцующие блогеры из TikTok, матерящиеся "инстасамки" и рэперы. Сейчас многие дети хотят быть не пожарными или врачами, а блогерами. Это тоже профессия, но есть профессиональные блогеры-журналисты, а есть такие, как Инстасамка. Вот такой быть не нужно», – поделился своим мнением с НСН Алексей Ягудин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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