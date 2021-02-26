Ягудин предложил провести Евро-2020 в России

Алексей Ягудин: «Чемпионат Европы – большой праздник, и проводить праздник без людей нет никакого смысла. Я полностью поддерживаю допуск зрителей, но не до конца понимаю логистику, ведь турнир должен пройти не как обычно в одной стране, а сразу в двенадцати. Мне кажется, логичнее все же сократить количество перелетов, учитывая ситуацию, и провести турнир в одной стране. И это должна быть страна, которая гарантирует максимальную безопасность для туристов и футболистов, которая имеет наименьшее количество заболевших коронавирусом согласно статистике. Это вполне может быть и страна, которая принимала последний Чемпионат мира по футболу. Согласитесь, было бы круто повторить праздник в нашей стране», – предложил Алексей Ягудин в интервью НСН.

