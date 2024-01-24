Команду «Формулы 1» Alpha Tauri переименовали в Visa Cash App RB F1 Team

В пресс-службе Red Bull отметили, что подписанное сторонами соглашение также предусматривает размещение логотипа Visa на болидах чемпионской команды Red Bull Racing.

Уточняется, что официальная презентация переименованного коллектива состоится 8 февраля 2024 в Лас-Вегасе. В ней примут участие пилоты команды Даниэль Риккардо и Юки Цунода, которые представят новую раскраску машины и цвета команды.

Ранее организаторы гоночного чемпионата «Формула 1» объявили о подписании 10-летнего контракта на проведение этапа в столице Испании Мадриде с 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».