Команду «Формулы 1» Alpha Tauri переименовали в Visa Cash App RB F1 Team
Компания Red Bull объявила новое название команды «Формулы 1» AlphaTauri. В рамках партнёрства с платёжной системой виза коллектив из Фаэнцы назвали Visa Cash App RB Formula One Team.
В пресс-службе Red Bull отметили, что подписанное сторонами соглашение также предусматривает размещение логотипа Visa на болидах чемпионской команды Red Bull Racing.
Уточняется, что официальная презентация переименованного коллектива состоится 8 февраля 2024 в Лас-Вегасе. В ней примут участие пилоты команды Даниэль Риккардо и Юки Цунода, которые представят новую раскраску машины и цвета команды.
Ранее организаторы гоночного чемпионата «Формула 1» объявили о подписании 10-летнего контракта на проведение этапа в столице Испании Мадриде с 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru