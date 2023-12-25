Чемпиону «Формулы 1» Ферстаппену не позволили взять напрокат спорткар Mercedes
Трёхкратный чемпион мира по гонкам в классе «Формула 1» Максу Ферстаппену не разрешили взять напрокат спорткар Mercedes-AMG GT, сообщает The Sun.
По данным газеты, курьёзный случай произошёл в Португалии. Прокатная фирма Sixt отказала гонщику и вовсе не из-за того, что он выступает за Red Bull Racing - основного конкурента коллектива Mercedes. По правилам компании, спорткар, который выдаёт 585 лошадиных сил и разгоняется до 315 км/ч, можно брать только клиентам старше 30 лет.
В итоге 26-летнему нидерландцу разрешили взять седан BMW 5-й серии. При этом в Sixt заявили, что не сомневаются в водительских навыках трёхкратного чемпиона, и пообещали, что в будущем «найдут приемлемое для клиента решение».
Что касается Mercedes-AMG GT, его взял напрокат менеджер гонщика Раймонд Фермюлен. Всего же Ферстаппен, который прилетел в Португалию в компании друзей и родственников, арендовал два десятка автомобилей – с целью от души покататься на автодроме в Портимао.
Ранее журнал Forbes заявил, что Ферстаппен заработал в сезоне «Формула 1» 2023 года больше остальных гонщиков - 70 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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