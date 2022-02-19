Командные заезды горнолыжников на ОИ-2022 перенесли из-за погоды

Старты в 1/8 финала должны были состояться в субботу в 07:00 мск. Однако соревнования отложили из-за сильного ветра.

По данным службы информации Олимпийского комитета России, заезд запланирован на 20 февраля. Сборная России поборется со сборной Италии за выход в четвертьфинал соревнований.

