Командные заезды горнолыжников на ОИ-2022 перенесли из-за погоды
19 февраля 202208:36
Соревнования по горнолыжному спорту в параллельном слаломе среди смешанных команд на Олимпийских играх-2022 перенесли, сообщает пресс-служба оргкомитета Игр.
Старты в 1/8 финала должны были состояться в субботу в 07:00 мск. Однако соревнования отложили из-за сильного ветра.
По данным службы информации Олимпийского комитета России, заезд запланирован на 20 февраля. Сборная России поборется со сборной Италии за выход в четвертьфинал соревнований.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru