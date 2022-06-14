Команда Хорватии обыграла сборную Франции в Лиге наций
14 июня 202200:02
Футбольная сборная Испании победила команду Швейцарии со счетом 1:0 в четвертом туре Лиги наций в Париже.
Хорватский полузащитник Лука Модрич забил гол на 5-й минуте матча.
Напоминаем, что французские футболисты являются действующими победителями турнира.
В связи с победой хорватов, французы потеряли шансы на выход в плей-офф в этом сезоне.
Ранее хорваты и французы сыграли вничью во втором туре Лиги наций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 996 / сут.
Умерли
380 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 684 / сут.
- Команда Хорватии обыграла сборную Франции в Лиге наций
- Посол США в Кишиневе: Молдавии стоит задуматься о своей безопасности
- В японском аэропорту «заступили на службу» роботы-полицейские с ИИ
- Белый дом надеется, что переговоры станут выходом из ситуации на Украине
- США и Южная Корея намерены возобновить работу группы по сдерживанию КНДР
- Эрдоган: в Турции началась укладка газопровода по дну Черного моря
- В Калужской области обрушилась сцена во время выступления
- Молдавия рассматривает преимущества и недостатки участия в СНГ
- Американский брокер IBKR ограничил сервис для клиентов из РФ и Белоруссии
- «Тор: Любовь и гром» оказался самым коротким фильмом Marvel за последние пять лет
13 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru