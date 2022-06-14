Команда Хорватии обыграла сборную Франции в Лиге наций

Футбольная сборная Испании победила команду Швейцарии со счетом 1:0 в четвертом туре Лиги наций в Париже.

Сборные Казахстана и Белоруссии сыграли вничью в Лиге наций

Хорватский полузащитник Лука Модрич забил гол на 5-й минуте матча.

Напоминаем, что французские футболисты являются действующими победителями турнира.

В связи с победой хорватов, французы потеряли шансы на выход в плей-офф в этом сезоне.

Ранее хорваты и французы сыграли вничью во втором туре Лиги наций.



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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ФранцияХорватияФутболЛига Наций
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