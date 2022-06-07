Хорватия и Франция сыграли вничью в матче Лиги Наций
6 июня 202223:58
Сборные по футболу Хорватии и Франции сыграли вничью в матче второго тура Лиги наций.
Итог встречи - 1:1. Первыми гол забили французы: Адриен Рабьо на 52-й минуте направил мяч в ворота соперников. Сравнял счет Андрей Крамарична 83-минуте, реализовав пенальти.
В группе Хорватия находится на четвертом месте, Франция - на третьем. У обеих команд по одному очку, но Франция лидирует по доппоказателям. Лидер группы - Австрия, на втором месте - Дания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru