Хорватия и Франция сыграли вничью в матче Лиги Наций

Сборные по футболу Хорватии и Франции сыграли вничью в матче второго тура Лиги наций.

Итог встречи - 1:1. Первыми гол забили французы: Адриен Рабьо на 52-й минуте направил мяч в ворота соперников. Сравнял счет Андрей Крамарична 83-минуте, реализовав пенальти.

В группе Хорватия находится на четвертом месте, Франция - на третьем. У обеих команд по одному очку, но Франция лидирует по доппоказателям. Лидер группы - Австрия, на втором месте - Дания.





