Сборные Казахстана и Белоруссии сыграли вничью в Лиге наций
10 июня 202223:51
Футбольная сборная Белоруссии сыграла вничью с командой Казахстана со счетом 1:1 в третьем туре группового этапа Лиги наций в сербском Нови-Саде в пятницу.
Вместе с Казахстаном и Белоруссией в одной группе Лиги наций выступают команды Азербайджана и Словакии. На данный момент Казахстан занимает первое место в группе, Белоруссия - третье.
Следующую игру сборная Казахстана проведет на домашнем поле с командой Словакии 13 июня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru