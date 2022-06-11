Сборные Казахстана и Белоруссии сыграли вничью в Лиге наций

Футбольная сборная Белоруссии сыграла вничью с командой Казахстана со счетом 1:1 в третьем туре группового этапа Лиги наций в сербском Нови-Саде в пятницу.

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Вместе с Казахстаном и Белоруссией в одной группе Лиги наций выступают команды Азербайджана и Словакии. На данный момент Казахстан занимает первое место в группе, Белоруссия - третье.

Следующую игру сборная Казахстана проведет на домашнем поле с командой Словакии 13 июня.

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ФОТО: Москомархитектура
ТЕГИ:Лига НацийФутболБелоруссияКазахстан
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