Команда Германии обыграла сборную Италии в Лиге наций

Футбольная сборная Германии победила команду Италии со счетом 5:2 в четвертом туре Лиги наций в Мёнхенгладбахе.

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В команде победителей голы забили Йозуа Киммих, Илкай Гюндоган, Томас Мюллер и Тимо Вернер.

В свою очередь, итальянцы Уилфрид Ньонто и Алессандро Бастони отправили по голу в ворота Германии.

Вчера футбольная сборная Хорватии победила команду Франции со счетом 1:0 в четвертом туре Лиги наций в Париже.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИталияГерманияЛига НацийФутбол
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