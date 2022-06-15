Команда Германии обыграла сборную Италии в Лиге наций
15 июня 202200:15
Футбольная сборная Германии победила команду Италии со счетом 5:2 в четвертом туре Лиги наций в Мёнхенгладбахе.
В команде победителей голы забили Йозуа Киммих, Илкай Гюндоган, Томас Мюллер и Тимо Вернер.
В свою очередь, итальянцы Уилфрид Ньонто и Алессандро Бастони отправили по голу в ворота Германии.
Вчера футбольная сборная Хорватии победила команду Франции со счетом 1:0 в четвертом туре Лиги наций в Париже.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru