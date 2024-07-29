Команда «Формулы 1» Williams подписала контракт с Карлосом Сайнсом-младшим

Карлос Сайнс-младший стал пилотом команды «Формулы 1» Williams Racing. Об этом сообщает пресс-служба британского гоночного коллектива.

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В сообщении говорится, что испанский пилот, в настоящее время выступающий за Ferrari, присоединится к команде из Гроу в сезоне-2025. Контракт подписан на два года.

Отмечается, что Сайнс-младший станет напарником Алекса Элбона. Таким образом испанец заменит в составе Williams американского гонщика Логана Сарджента.

Ранее команда Mercedes-AMG F1 объявила, что в 2025 году семикратный чемпион Льюис Хэмилтон перейдёт в Ferrari, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В составе итальянского коллектива британец займёт место Сайнса-младшего.

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ФОТО: НСН / Алексей Филимонов
ТЕГИ:СпортФормула-1Автогонки

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