Команда «Формулы 1» Williams подписала контракт с Карлосом Сайнсом-младшим

В сообщении говорится, что испанский пилот, в настоящее время выступающий за Ferrari, присоединится к команде из Гроу в сезоне-2025. Контракт подписан на два года.

Отмечается, что Сайнс-младший станет напарником Алекса Элбона. Таким образом испанец заменит в составе Williams американского гонщика Логана Сарджента.

Ранее команда Mercedes-AMG F1 объявила, что в 2025 году семикратный чемпион Льюис Хэмилтон перейдёт в Ferrari, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В составе итальянского коллектива британец займёт место Сайнса-младшего.

