Команда «Формулы 1» Williams подписала контракт с Карлосом Сайнсом-младшим
Карлос Сайнс-младший стал пилотом команды «Формулы 1» Williams Racing. Об этом сообщает пресс-служба британского гоночного коллектива.
В сообщении говорится, что испанский пилот, в настоящее время выступающий за Ferrari, присоединится к команде из Гроу в сезоне-2025. Контракт подписан на два года.
Отмечается, что Сайнс-младший станет напарником Алекса Элбона. Таким образом испанец заменит в составе Williams американского гонщика Логана Сарджента.
Ранее команда Mercedes-AMG F1 объявила, что в 2025 году семикратный чемпион Льюис Хэмилтон перейдёт в Ferrari, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В составе итальянского коллектива британец займёт место Сайнса-младшего.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Команда «Формулы 1» Williams подписала контракт с Карлосом Сайнсом-младшим
- Композитор Алан Сильвестри напишет музыку к новым «Мстителям»
- США выделят Киеву ещё $1,5 млрд из фонда оборонной поддержки
- «Роскосмос»: «Прогресс МС-28» запустят 15 августа
- Из сошедших с рельсов вагонов под Волгоградом извлекли всех пострадавших
- Петербуржцу ограничили свободу за «нехорошую надпись про президента»
- Прокуратура Флоренции арестовала активы российского бизнесмена
- Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД РФ
- США передадут новый пакет военной помощи Украине
- СМИ: Власти Великобритания оштрафовали Авена по делу об обходе санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru