Фильм о гонках «Формула 1» с Брэдом Питтом получил название «F1»

Работу над картиной ведут «Формула 1», Apple Original Films и Warner Bros. Pictures. Режиссёром ленты является Джозеф Косински, а продюсером Джерри Брукхаймер. Также в команду вошёл семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

По сюжету, пилот «Формулы 1» Сонни Хэйз, которого играет Питт, возвращается на трассу, чтобы выступать за вымышленный коллектив APX GP и помочь начинающему гонщику Джошуа Пирсу - его роль исполнил Дэмсон Идрис.

Премьера картины «F1» намечена на 25 июня 2025 года, а первый тизер ленты будет представлен 7 июля 2024 года в преддверии Гран-при Великобритании на трассе в Сильверстоуне.

Ранее стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала «Сенна» про знаменитого гонщика «Формулы 1» Айртона Сенну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

