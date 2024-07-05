Фильм о гонках «Формула 1» с Брэдом Питтом получил название «F1»
Спортивная драма о гонках «Формула 1» с Брэдом Питтом в главной роли, получила название «F1». Об этом сообщает пресс-служба автоспортивного чемпионата.
Работу над картиной ведут «Формула 1», Apple Original Films и Warner Bros. Pictures. Режиссёром ленты является Джозеф Косински, а продюсером Джерри Брукхаймер. Также в команду вошёл семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
По сюжету, пилот «Формулы 1» Сонни Хэйз, которого играет Питт, возвращается на трассу, чтобы выступать за вымышленный коллектив APX GP и помочь начинающему гонщику Джошуа Пирсу - его роль исполнил Дэмсон Идрис.
Премьера картины «F1» намечена на 25 июня 2025 года, а первый тизер ленты будет представлен 7 июля 2024 года в преддверии Гран-при Великобритании на трассе в Сильверстоуне.
Ранее стриминговый сервис Netflix представил трейлер сериала «Сенна» про знаменитого гонщика «Формулы 1» Айртона Сенну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган обсудил с Путиным идею нового зернового коридора для стран Африки
- Педагог Шаповалова назвала способы преодолеть увлечение гаджетами у детей
- Фильм о гонках «Формула 1» с Брэдом Питтом получил название «F1»
- США отменили военные учения с Грузией на период пересмотра отношений
- Минпросвещения открестилось от идеи снять ремейки советских фильмов
- Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона-2024
- Россия начнет напрямую импортировать какао-бобы из Нигерии
- Новый премьер Великобритании Стармер назначил глав МИД и Минобороны
- Гергиев откроет тур по Золотому кольцу с Мариинкой концертом во Владимире
- «Не испытываем оптимизма». Песков оценил победу лейбористов в Великобритании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru