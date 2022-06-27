Клуб «Колорадо Эвеланш» выиграл Кубок Стэнли-2022

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне 2021/2022, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В финальной серии победители турнира обыграли команду «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:2. Это уже третий Кубок Стэнли в истории «Колорадо» - ранее команда выигрывала трофей в сезонах 1995/1996 и 2000/2001.

Отметим, что в составе «Колорадо» обладателем Кубка Стэнли стал российский форвард Валерий Ничушкин.

В прошлом сезоне Кубок Стэнли выиграли «Тампа-Бэй Лайтнинг», одержавшие победу над «Монреаль Канадиенс».

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