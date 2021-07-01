Сейвы Василевского принесли «Тампе» вторую победу в финале Кубка Стэнли

Во втором матче серии финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» одерживает победу над клубом «Монреаль Канадиенс».

Лучшим игроком мачта стал голкипер команды победителей Андрей Василевский. За всю игру он сумел отразить 42 броска противника.

Теперь «Тампа» становится лидером серии и ведет со счетом 2:0. Третье противостояние ожидает соперников уже 3 июля.

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ФОТО: пресс-служба НХЛ
ТЕГИ:Хоккей
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