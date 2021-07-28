Колесников вышел в финал ОИ в плавании вольным стилем

Спортсмен преодолел дистанцию за 47,11 секунды. Другой представитель России Андрей Минаков стал пятым с результатом 48,03 секунды и в финал, который состоится 29 июля, не попал.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm (https://nsn.fm/) и в Telegram-канале «Радиоточка НСН» (https://t.me/nsnfm).

