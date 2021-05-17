Российский пловец Колесников побил рекорд мира
Российский пловец Климент Колесников установил новый рекорд мира в дисциплине 50 м на спине. В полуфинале чемпионата Европы в столице Венгрии он проплыл дистанцию за 23,29 секунды.
Причём спортсмен улучшил свой же предыдущий рекорд на 0,71 секунды. 20-летний Колесников уже три раза побеждал на европейском первенстве. Кроме того, в его копилке - 11 золотых медалей чемпионата континента на короткой воде.
В мировых чемпионатах на классических дистанциях он завоевал серебряную награду, а на короткой воде дважды становился чемпионом.
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