Российский пловец Колесников побил рекорд мира

Российский пловец Климент Колесников установил новый рекорд мира в дисциплине 50 м на спине. В полуфинале чемпионата Европы в столице Венгрии он проплыл дистанцию за 23,29 секунды.

Причём спортсмен улучшил свой же предыдущий рекорд на 0,71 секунды. 20-летний Колесников уже три раза побеждал на европейском первенстве. Кроме того, в его копилке - 11 золотых медалей чемпионата континента на короткой воде.

В мировых чемпионатах на классических дистанциях он завоевал серебряную награду, а на короткой воде дважды становился чемпионом.

