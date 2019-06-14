Кокорину и Мамаеву обнулят трансферную стоимость

Среди иностранных легионеров значительная потеря цены ожидает полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизо - с 3 миллионов евро его трансферная стоимость опускается до 500 тысяч евро.

Напомним, что в октябре прошлого года нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками массовых драк в центре столицы. Одна из них произошла в «Кофемании» на Никитском бульваре Москвы, где спортсмены отмечали 10-летие своей дружбы. Александр Кокорин ударил стулом чиновника Минпромторга России Дениса Пака. В то же время Мамаев ударил мужчину, который пришел на помощь Паку. Перед потасовкой в кафе 8 октября компания футболистов также напала на водителя телеведущей Первого канала.

8 мая Пресненский суд столицы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Аналогичные сроки получили брат Кокорина Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий. Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН назвал приговор футболистам слишком жестким. По его мнению, на это повлиял раздутый общественный резонанс дела.

