Кокорину и Мамаеву обнулят трансферную стоимость
Трансферная стоимость осужденных за драку в Москве российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева опустится до нуля. В пятницу, 14 июня сайт Transfermarkt обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги, сообщает «Чемпионат.com».
По последней оценке от 12 февраля 2019 года, Кокорин стоил 7,5 миллионов евро, а Мамаев - 4 миллиона.
Ожидается, что «подешевеют» еще несколько российских футболистов, передает РЕН ТВ. Например, ранее оценивавшийся в 8 миллионов евро полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев теряет сразу 5 миллионов, а вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев станет дешевле только на 2 миллиона евро - 8 вместо 10.
Среди иностранных легионеров значительная потеря цены ожидает полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизо - с 3 миллионов евро его трансферная стоимость опускается до 500 тысяч евро.
Напомним, что в октябре прошлого года нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками массовых драк в центре столицы. Одна из них произошла в «Кофемании» на Никитском бульваре Москвы, где спортсмены отмечали 10-летие своей дружбы. Александр Кокорин ударил стулом чиновника Минпромторга России Дениса Пака. В то же время Мамаев ударил мужчину, который пришел на помощь Паку. Перед потасовкой в кафе 8 октября компания футболистов также напала на водителя телеведущей Первого канала.
8 мая Пресненский суд столицы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Аналогичные сроки получили брат Кокорина Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий. Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН назвал приговор футболистам слишком жестким. По его мнению, на это повлиял раздутый общественный резонанс дела.
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