Новости за ночь: Кокорин и Мамаев больше ничего не стоят

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На российских дорогах разрешат скорость 130 км/ч. Скоростной лимит на некоторых трассах планируется обновить. Об этом говорится в документе Российского дорожного научно-исследовательского института, который готовится по заказу Росавтодора.

В нем отмечается, что скоростной лимит до 130 км/ч могут повысить на платных участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург».

Также Росавтодор собирается увеличить скоростной лимит на ряде трасс в Псковской области и Пермском крае до 110 км/ч.

