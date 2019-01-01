Новости за ночь: Кокорин и Мамаев больше ничего не стоят
Главные события ночи по версии НСН.
На российских дорогах разрешат гонять со скоростью 130 км/ч
На российских дорогах разрешат скорость 130 км/ч. Скоростной лимит на некоторых трассах планируется обновить. Об этом говорится в документе Российского дорожного научно-исследовательского института, который готовится по заказу Росавтодора.
В нем отмечается, что скоростной лимит до 130 км/ч могут повысить на платных участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург».
Также Росавтодор собирается увеличить скоростной лимит на ряде трасс в Псковской области и Пермском крае до 110 км/ч.
В США представили «доказательства» причастности Ирана к ЧП с танкерами
Американские военные сообщили о фотографиях и видео, из которых следует, что иранские силовики имели отношение к подрывам двух танкеров в Оманском заливе.
При этом представленное видео весьма низкого качества. Можно разглядеть только какой-то катер с людьми у борта некоего танкера, но надписи и флаги на нем идентифицировать нельзя.
Напомним, ВМС США получили сигналы бедствия от двух танкеров накануне рано утром по московскому времени. Моряки одного из судов покинули его, после того как после первого взрыва заметили на борту предмет, который посчитали неразорвавшейся миной.
Уже после происшествия представители Центрального американского командования сообщили, что иранские военные сняли неразорвавшуюся мину с танкера, после того как о ней сообщал экипаж.
В Тегеране ответственность за инцидент в Оманском заливе возлагают на врагов Ирана, призывая все страны региона к диалогу.
Кокорин и Мамаев больше ничего не стоят как футболисты
Трансферная стоимость осужденных за драку в Москве российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева опустилась до нуля. Ранее Кокорин стоил 7,5 миллионов евро, Мамаев - 4 миллиона. Впрочем, вопрос возвращения футболистов с большой спорт после того как они проведут в тюрьме еще больше года, остается открытым.
Также «дешевеют» еще несколько российских футболистов. Например, ранее оценивавшийся в 8 миллионов евро полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев теряет сразу 5 миллионов, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев станет дешевле только на 2 миллиона евро - 8 вместо 10. Среди иностранных легионеров значительная потеря цены ожидает полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизо - с 3 миллионов евро его трансферная стоимость опускается до 500 тысяч евро.
Сын Алибасова решил вывезти отца из России
Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует. Об этом в интервью ТВЦ заявил сын продюсера.
Свое решение он поясняет тем, что с точки зрения комфорта Алибасова за границей будет комфортнее лучше, чем в институте Склифосовского. Но Бари Алибасов - младший оговорился, что только в Москве, и только врачи Склифа смогли оказать высококвалифицированную помощь отцу. Напомним, Алибасова привезли в больницу 4 июня после того как он по ошибке выпил чистящее вещество «Крот».
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