Кокорин хочет отбывать наказание на малой родине

Нападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО-2, предпочел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом, сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Кокорин заявил, что по-прежнему испытывает боли в травмированном колене.

Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году 6 месяцам колонии общего режима каждого по делу о потасовках и хулиганстве. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и приятель футболистов, детский тренер Александра Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяца колонии.

Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН назвал приговор футболистам слишком жестким. По его мнению, на это повлиял раздутый общественный резонанс дела. Юрист считает, что в данном случае на решение суда сильное влияние оказало помимо общественного порицания следствие и позиция прокуратуры.

Напомним, дни, проведенные в СИЗО, будут зачтены с коэффициентом 1,5. У Кокориных они считаются с 10 октября, у Мамаева и Протасовицкого — с 11-го. В результате по состоянию на данный момент Кокорины должны отсидеть в колонии 7,5 месяцев, Мамаев и Протасовицкий — 6,5 месяцев.