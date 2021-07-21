Олимпиада-2020 стартовала с матча женских сборных по софтболу

Летние Олимпийские игры-2020 стартовали в Японии в ночь на среду по московскому времени с победы женской сборной Японии по софтболу над сборной Австралии со счетом 8:1.

Матч состоялся в Фукусиме.

В олимпийском турнире по софтболу примут участие 6 женских команд. Помимо японок и австралиек это сборные США, Италии, Канады и Мексики.

23 июля состоится церемония открытия Олимпиады, однако женские турниры по футболу и софтболу начнутся раньше. В состав сборной России вошли 335 спортсменов. При этом гребцы Павел Сорин и Никита Моргачев были дисквалифицированы из-за обнаружения в их допинг-пробах мельдония.

Олимпиада-2020 продлится до 8 августа.

