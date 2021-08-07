Кобзарь высоко оценил игру французских волейболистов после проигрыша на Олимпиаде-2020
Связующий мужской сборной России по волейболу Игорь Кобзарь в эфире НСН отреагировал на поражение команды в финале Олимпийских игр.
Мужская сборная России по волейболу уступила победу французам и завоевала серебро Олимпийских Игр в Токио.
Серебряная медаль досталась россиянам в финале олимпийского турнира, который отечественные волейболисты уступили французам со счетом 2-3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).
Доигровщик мужской сборной России по волейболу Игорь Кобзарь в интервью спецкору НСН в Токио Наталье Шатовой раскрыл свое отношение к победе французской команды на ОИ-2020 в Токио. Он также отметил, что обе команды показали зрителям зрелищную игру.
«Любые спортивные состязания, в том числе волейбол, придуманы для болельщиков, зрителей. Наше выступление на Олимпийских играх и, в частности, последний финал, были потрясающими по сценарию, по захвату – команды обменивались инициативой. Французы одержали победу, считаю, они это заслужили. Они очень тяжело пробирались на эти Олимпийские игры - через европейскую квалификацию, тяжело выходили из группы, героически обыгрывали поляков. В сложном матче обыграли нас. Чем тяжелее дорога, тем значимее она будет для них.
Когда мы ехали на Олимпиаду, мечтали о медали. Да, у нас было много шансов на то, чтобы медаль была другого достоинства, выше. Но я благодарен тому, что имеем сейчас», - заявил Кобзарь.
Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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