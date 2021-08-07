Кобзарь высоко оценил игру французских волейболистов после проигрыша на Олимпиаде-2020

«Любые спортивные состязания, в том числе волейбол, придуманы для болельщиков, зрителей. Наше выступление на Олимпийских играх и, в частности, последний финал, были потрясающими по сценарию, по захвату – команды обменивались инициативой. Французы одержали победу, считаю, они это заслужили. Они очень тяжело пробирались на эти Олимпийские игры - через европейскую квалификацию, тяжело выходили из группы, героически обыгрывали поляков. В сложном матче обыграли нас. Чем тяжелее дорога, тем значимее она будет для них.

Когда мы ехали на Олимпиаду, мечтали о медали. Да, у нас было много шансов на то, чтобы медаль была другого достоинства, выше. Но я благодарен тому, что имеем сейчас», - заявил Кобзарь.

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».



