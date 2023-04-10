Клубы РПЛ предложили упростить использование Fan ID
Клубы футбольной Российской премьер-лиги предложили упростить получение Fan ID. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Несколько команд также выступили с предложением использовать эту систему только на главных матчах чемпионата. Также клубы попросили не требовать Fan Id на матчах Кубка России, где не паспорт болельщика, кроме финального матча, не требуется.
Также предлагается выдавать документы удаленно и открыть мобильные пункты МФЦ рядом со стадионами. Одна из идей, в том числе, заключалась о свободном посещении трибун для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru