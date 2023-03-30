Глава РФС Дюков о Fan ID: Нет предела совершенству
Глава РФС Александр Дюков назвал РФС ответственными за принятие решения по отмене Fan ID, но отметил, что не видит оснований для его отмены. Его слова приводит «Чемпионат».
«Как техническое решение - Fan ID работает. Нет предела совершенству. Что касается закона, он принят Госдумой и вступил в силу. Изменения в законе - прерогатива правительства, спортивные структуры не могут на это повлиять», - сказал Дюков.
Так он отреагировал на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что решения по Fan ID должны принимать спортивные чиновники и службы безопасности.
Российский футбольный союз, отметил его глава, мог бы помочь с предложениями по упрощению различных изменений.
Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с НСН сообщил, что в Думе уже проходят консультации на тему упрощения использования Fan ID.
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