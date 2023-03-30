Глава РФС Дюков о Fan ID: Нет предела совершенству

«Как техническое решение - Fan ID работает. Нет предела совершенству. Что касается закона, он принят Госдумой и вступил в силу. Изменения в законе - прерогатива правительства, спортивные структуры не могут на это повлиять», - сказал Дюков.

Так он отреагировал на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что решения по Fan ID должны принимать спортивные чиновники и службы безопасности.

Российский футбольный союз, отметил его глава, мог бы помочь с предложениями по упрощению различных изменений.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с НСН сообщил, что в Думе уже проходят консультации на тему упрощения использования Fan ID.

