Клубы РПЛ попросили Федорищева предоставить документы о коррупции в судействе

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву, в котором попросили предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в российском футболе. Об этом говорится в совместном заявлении клубов РПЛ.

По мнению руководителей команд, когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, необходимо подкреплять любые утверждения доказательствами. Они также отметили, что безосновательная позиция обесценивает усилия клубов, оскорбляет чувства болельщиков, а также наносит непоправимый вред деловой репутации.

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«Заявляем о необходимости проведения расследования по изложенным фактам», - добавили в РПЛ.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании комиссии Госсовета заявил, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». На этом фоне член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с НСН отметил, что необходимо расследовать наличие коррупции в российском футболе, а если факты подтвердятся, то виновных будет ждать уголовное наказание, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
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