Клубы РПЛ попросили Федорищева предоставить документы о коррупции в судействе

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву, в котором попросили предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в российском футболе. Об этом говорится в совместном заявлении клубов РПЛ.

По мнению руководителей команд, когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, необходимо подкреплять любые утверждения доказательствами. Они также отметили, что безосновательная позиция обесценивает усилия клубов, оскорбляет чувства болельщиков, а также наносит непоправимый вред деловой репутации.