Клубы РПЛ попросили Федорищева предоставить документы о коррупции в судействе
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву, в котором попросили предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в российском футболе. Об этом говорится в совместном заявлении клубов РПЛ.
По мнению руководителей команд, когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, необходимо подкреплять любые утверждения доказательствами. Они также отметили, что безосновательная позиция обесценивает усилия клубов, оскорбляет чувства болельщиков, а также наносит непоправимый вред деловой репутации.
«Заявляем о необходимости проведения расследования по изложенным фактам», - добавили в РПЛ.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании комиссии Госсовета заявил, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». На этом фоне член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с НСН отметил, что необходимо расследовать наличие коррупции в российском футболе, а если факты подтвердятся, то виновных будет ждать уголовное наказание, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сериал «Плевако» с Безруковым побил рекорд онлайн-кинотеатра Premier
- В Госдуму внесли поправки, которые увеличат штрафы для нарушителей ПДД
- Россия впервые экстрадирует обвиняемого в Саудовскую Аравию
- Клубы РПЛ попросили Федорищева предоставить документы о коррупции в судействе
- Жителям Калужской области выпишут штрафы за фото и видео атаки дронов
- Депутат Бурматов предложил проверить лицензию у антикафе с минипигами в Москве
- Кофе робуста рекордно подорожал с 2008 года
- Путин: Россия производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО
- Аппарат «Луна-26» планируют запустить в сентябре 2027 года
- В Вологодской области ограничили продажу алкоголя в будни двумя часами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru