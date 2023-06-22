Клубы РПЛ пока оставят для игры мячи Nike

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с 2008 года техническим партнером РФС был бренд Adidas, последнее соглашение было заключено в 2021 году и было рассчитано на пять лет. 1 марта 2022 года немецкий бренд разорвал соглашение в одностороннем порядке в связи с событиями на Украине.

Jogel - российско-немецкий бренд, который специализируется на разработке и производстве экипировки и инвентаря для таких видов спорта, как футбол, баскетбол, волейбол, футзал.

