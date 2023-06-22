Клубы РПЛ пока оставят для игры мячи Nike
Клубы Российской премьер-лиги в предстоящем сезоне продолжат играть мячами производства американской транснациональной компании Nike. Об этом объявил генеральный директор Российского футбольного союза Максим Митрофанов по итогам заседания исполкома.
По словам спортивного функционера, новый официальный экипировщик сборной России компания Jogel пока не будет поставлять спортивные снаряды. Митрофанов уточнил, что РПЛ имеет право самостоятельно принимать решения по официальному мячу лиги. Более того, по словам главы РФС, статус официального экипировщика сборной не предполагает обязательного получения права делать мяч для РПЛ.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с 2008 года техническим партнером РФС был бренд Adidas, последнее соглашение было заключено в 2021 году и было рассчитано на пять лет. 1 марта 2022 года немецкий бренд разорвал соглашение в одностороннем порядке в связи с событиями на Украине.
Jogel - российско-немецкий бренд, который специализируется на разработке и производстве экипировки и инвентаря для таких видов спорта, как футбол, баскетбол, волейбол, футзал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru