Классен перешёл в «Спартак»

Классен - воспитанник академии «Кельна». Его дебют на взрослом уровне состоялся в 2018 году, когда он уже представлял цвета клуба «Мюнхен 1860». Летом 2021 года Классен переехал в Австрию, там за «Тироль» он провел 17 матчей в рамках австрийской Суперлиги и сделал шесть результативных передач.

Красно-белые заключили с защитником контракт до 30 июня 2025 года.

Ранее «Спартак» объявил о переходе полузащитника Ломовицкого в «Рубин».

