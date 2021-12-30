Классен перешёл в «Спартак»
Столичный футбольный клуб пополнился защитником Леоном Классеном, который ранее выступал за австрийский «Тироль». Игрок, родившийся в Германии, имеет российское гражданство. Это позволяет ему выступать за молодёжную сборную России, в которую он регулярно вызывается, начиная с осени 2020 года.
Классен - воспитанник академии «Кельна». Его дебют на взрослом уровне состоялся в 2018 году, когда он уже представлял цвета клуба «Мюнхен 1860». Летом 2021 года Классен переехал в Австрию, там за «Тироль» он провел 17 матчей в рамках австрийской Суперлиги и сделал шесть результативных передач.
Красно-белые заключили с защитником контракт до 30 июня 2025 года.
Ранее «Спартак» объявил о переходе полузащитника Ломовицкого в «Рубин».
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