Китаянка Хоу Чжихуэй выиграла золото ОИ в категории до 49 кг среди тяжелоатлетов
Китайская тяжелоатлетка Хоу Чжихуэй победила на Олимпиаде-2020 в Токио в весовой категории до 49 кг.
Она установила новый олимпийский рекорд, набрав по сумме рывка и толчка 210 кг.
На втором месте индийская спортсменка Мирабаи Чану Саикхом (202 кг), третьем – Уиди Айса (194 кг) из Индонезии.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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