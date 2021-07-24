Китаянка Хоу Чжихуэй выиграла золото ОИ в категории до 49 кг среди тяжелоатлетов

Она установила новый олимпийский рекорд, набрав по сумме рывка и толчка 210 кг.

На втором месте индийская спортсменка Мирабаи Чану Саикхом (202 кг), третьем – Уиди Айса (194 кг) из Индонезии.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

