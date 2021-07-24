Галашина завоевала серебро Токио-2020 в стрельбе из винтовки

Россиянка Анастасия Галашина принесла сборной страны первую медаль Олимпиады в Токио, завоевав серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Галашина с 251,1 балла уступила установившей олимпийский рекорд китаянке Цянь Ян (251,8 балла). Бронзовую медаль выиграла представительница Швейцарии Нина Кристен (230,6 балла).

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

