Китайским хоккеистам запретили участвовать в Кубке Первого канала
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что национальная команда Китая отказалась от участия в Кубке Первого канала, сообщает РИА Новости.
По его словам, это связано с запретом от министерства спорта КНР.
«Нам пришло официальное письмо: «Из-за запрета от министерства спорта Китая мы не сможем принять участие в турнире». Это всё, что нам известно», - указал он.
Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. В турнире, кроме сборной «Россия 25», примут участие команды Казахстана и Белоруссии, а сборную Китая заменит команда, собранная из ведущих молодых игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
Ранее руководство сборной Финляндии по хоккею заявило, что команда откажется от участия в Кубке мира в случае участия команды из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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