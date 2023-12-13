Китайским хоккеистам запретили участвовать в Кубке Первого канала

По его словам, это связано с запретом от министерства спорта КНР.

«Нам пришло официальное письмо: «Из-за запрета от министерства спорта Китая мы не сможем принять участие в турнире». Это всё, что нам известно», - указал он.

Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. В турнире, кроме сборной «Россия 25», примут участие команды Казахстана и Белоруссии, а сборную Китая заменит команда, собранная из ведущих молодых игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Ранее руководство сборной Финляндии по хоккею заявило, что команда откажется от участия в Кубке мира в случае участия команды из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

